В Смольном представят десять новых цифровых сервисов для петербуржцев в ближайший год

«У нас планируется достаточно серьёзное расширение сервиса, связанного с уборкой снега. <…> Он будет совмещать не только информацию комитета по благоустройству, но и информацию о внутридворовых уборках, которые сейчас являются основой интереса для жителей. У нас будет сервис для пенсионеров по труду и занятости. Будут небольшие сервисы в формате чат-ботов для управления записями актов гражданского состояния, для садовых некоммерческих товариществ, для Гостехнадзора, для питомцев», — рассказал ТАСС начальник отдела развития и проектирования информационных систем Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Денис Лунг.

В стадии разработки сервис поможет отслеживать и узнавать место выступления уличных музыкантов. Это совместный проект с комитетом по культуре. «С одной стороны, у комитета по культуре есть необходимость в выдаче разрешений на проведение этих концертных мероприятий группам. С другой стороны, мы можем привлекать внимание туристов, и это может стать частью нового туристического сервиса», — отметил Лунг.

Еще один совместный проект, но уже с комитетом по туризму, готовит Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. Им станет сервис-агрегатор по подбору персонализированных туристических маршрутов. Предполагается, что сервис будет работать на основе искусственного интеллекта.

Как отметил Денис Лунг, в Петербурге в рамках проекта «Я здесь живу» (мини-приложение на платформе ВКонтакте), сейчас работают девять сервисов. Чиновник отметил, что новые идеи для сервисов приходят мероприятий с органами власти. На них чиновники рассказывают, с какими запросами к ним обращаются жители, и как их можно решить с помощью цифровизации.

Напомним, у «Подорожника» появится собственное приложение с функцией виртуального проездного билета. С помощью этой системы можно будет оплачивать проезд с мобильных устройств. Программу планируют создать в 2023 году.