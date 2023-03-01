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Технологии

В Пулково запустили сервис мобильных посадочных талонов

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Сервис работает на базе отечественного ПО. И с 1 марта услуга доступна для всех перевозчиков, которые летают по России. Воспользоваться сервисом может любой пассажир, который летит с ручной кладью и прошел онлайн-регистрацию на рейс и получил электронный посадочный талон.

JetKat / Shutterstock.com

Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс посадочный талон можно предъявить на мобильном устройстве.

«В Пулково система развернута в рекордные сроки — за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации, — отмечает главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Дробович.

Проект «Мобильный посадочный» заработал на базе российского программного обеспечения, которое создала компания «Неолабс». Внедрение нового сервиса стала очередной ступенью к цифровой трансформации аэропорта, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

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