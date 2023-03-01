В Пулково запустили сервис мобильных посадочных талонов

Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс посадочный талон можно предъявить на мобильном устройстве.

«В Пулково система развернута в рекордные сроки — за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации, — отмечает главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Дробович.

Проект «Мобильный посадочный» заработал на базе российского программного обеспечения, которое создала компания «Неолабс». Внедрение нового сервиса стала очередной ступенью к цифровой трансформации аэропорта, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».