В России разработали систему электронных доверенностей от нотариусов

До внедрения этой системы нужно было лично посетить нотариуса, передать документ в бумажном виде доверенному лицу и после этого в банке сотрудники лично проверяли подлинность документа и данные, указанные в доверенности.

Теперь эта процедура упрощается: нотариус удостоверяет документ в электронном виде, подписывает своей электронной подписью и в режиме онлайн направляет документы в банк по защищенному каналу связи. Электронная доверенность сразу же попадает в Сбер и проверяется автоматически.

«Мы протестировали новый сервис в ряде пилотных регионов и запускаем его в эксплуатацию. Удостоверенную нотариусом электронную доверенность принимают в любом офисе Сбера по всей стране. Электронная нотариальная доверенность сокращает не только клиентский путь, но и расход бумаги. Сейчас клиенту достаточно оформить документ у нотариуса — и уже через час доверенное лицо может обратиться в офис Сбера в любом регионе страны. Это быстро, удобно и безопасно. Мы рады, что первыми предложили такую услугу», — директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

С помощью электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) доверенное лицо может снимать деньги, пополнять вклады, получать выписки со вкладов или счетов. В будущем перечень операций собираются расширить.