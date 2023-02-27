18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В России разработали систему электронных доверенностей от нотариусов

Поделиться:

Их принимают во всех офисах Сбера, и доверенное лицо через час после получения доверенности банком сможет снимать деньги, пополнять вклады, получать выписки со вкладов или счетов.

Shutterstock.com

До внедрения этой системы нужно было лично посетить нотариуса, передать документ в бумажном виде доверенному лицу и после этого в банке сотрудники лично проверяли подлинность документа и данные, указанные в доверенности.

Теперь эта процедура упрощается: нотариус удостоверяет документ в электронном виде, подписывает своей электронной подписью и в режиме онлайн направляет документы в банк по защищенному каналу связи. Электронная доверенность сразу же попадает в Сбер и проверяется автоматически.

«Мы протестировали новый сервис в ряде пилотных регионов и запускаем его в эксплуатацию. Удостоверенную нотариусом электронную доверенность принимают в любом офисе Сбера по всей стране. Электронная нотариальная доверенность сокращает не только клиентский путь, но и расход бумаги. Сейчас клиенту достаточно оформить документ у нотариуса — и уже через час доверенное лицо может обратиться в офис Сбера в любом регионе страны. Это быстро, удобно и безопасно. Мы рады, что первыми предложили такую услугу», — директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

С помощью электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) доверенное лицо может снимать деньги, пополнять вклады, получать выписки со вкладов или счетов. В будущем перечень операций собираются расширить.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: