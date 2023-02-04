Перевод чатов, категории эмодзи и автосохранение медиа: Telegram представил первое обновление в 2023 году

Одно из главных нововведений — перевод чатов. Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку “Перевести” в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.

Любые стикеры и анимированные эмодзи теперь легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала. Анимированные эмодзи в конструкторе аватаров бесплатны для всех.

Также теперь в настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео.

В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов появился поиск по категориям — например, 👍, ❤️ и 💤. Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере. «Пользователям Telegram доступны более миллиона различных стикеров и эмодзи — но выбор подходящего варианта не должен превращаться в работу на полный день», — говорят разработчики.

Что еще?