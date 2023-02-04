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Перевод чатов, категории эмодзи и автосохранение медиа: Telegram представил первое обновление в 2023 году

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В свежую версию мессенджера разработчики внедрили десять новых функций.

Фото: telegram.org

Одно из главных нововведений — перевод чатов. Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку “Перевести” в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.

Любые стикеры и анимированные эмодзи теперь легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала. Анимированные эмодзи в конструкторе аватаров бесплатны для всех.

Также теперь в настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео.

В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов появился поиск по категориям — например, 👍, ❤️ и 💤. Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере. «Пользователям Telegram доступны более миллиона различных стикеров и эмодзи — но выбор подходящего варианта не должен превращаться в работу на полный день», — говорят разработчики.

Что еще?

  • В обновлённом разделе «Использование сети» появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. В нём также можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами Ваших провайдеров.
  • Администраторы групп могут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа — в том числе фотографий, голосовых сообщений и видеосообщений. Также появилась возможность полностью отключить текстовые сообщения в группе.
  • Разработчики могут встраивать в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или людей в соответствии с заданными критериями. Это позволит, например, быстро добавить бота в такую группу, где включены темы, а пользователь является администратором.
  • По заведенной традиции художники Telegram подготовили 10 новых наборов эмодзи. На этот раз в них вошли и несколько сотен изображений, специально созданных для фотографий профиля, группы или канала.
  • Художники Telegram создали интерактивные версии эмодзи 🦄 🙊 💊 😘 💘 🙉. Если отправить такой эмодзи в личный чат отдельным сообщением, а затем нажать на него, Вы увидите полноэкранную анимацию одновременно с собеседником. Эти эмодзи также доступны всем пользователям в качестве реакций.
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