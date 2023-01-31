«Ночлежка» выпустила NFT-коллекцию цифровых рубашек. Вырученные деньги пойдут на работу фонда

NFT-коллекцию «С миру по нитке — голому рубаха» придумали совместно «Ночлежка» и NFT-маркетплейс Kefirium.ru. Чтобы купить NFT-лот понадобится только e-mail, а оплатить можно с помощью обычной российской карты.

Цена самого дешевого NFT составляет 390 рублей, однако, по мере выкупа коллекции цена будет расти. Вырученные от продажи средства пойдут на цели благотворительной организации. Узнать подробнее про акцию можно здесь.

«Благотворительность не должна быть тихой. Чем больше людей видят, что кто-то из их окружения участвует в благотворительных акциях, тем больше вероятность того, что и они тоже окажутся вовлечены в благотворительную деятельность. Публикация же столь необычного контента в социальных сетях должна сделать акцию более заметной и привлечь внимание общественности», — уверены организаторы проекта.