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Посмотрите на героев «Простоквашино» в стиле американского ситкома 80-х — их сгенерировала нейросеть

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Блогер и креативный директор DADA Agency Александр Доброкотов с помощью ИИ превращает панельки в работы Шишкина или Микеланджело, а сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Ранетки» — в аниме-версии. Теперь он пошел от обратного: «Аниверсии мы научились делать, интересно было попробовать наоборот, особенно с тем, чего нет в датасете. Вроде бы получилось».

Название деревни «Простоквашино» превратилось в Curled Milks, что дословно переводится как «Свернувшееся молоко», Дядя Федор поменял имя на Дядя Фредди, кот Матроскин стал Сейлорсом — то есть «матросом» в переводе с английского, а почтальон Печкин — почтальоном Стовенсом: это вымышленная фамилия, полученная от образования слов stove и oven, обозначающих «печь».

Чтобы сохранить эстетику американских ситкомов, Доброкотов поработал над цветокоррекцией, шрифтами и музыкой. В качестве саундтрека он выбрал заглавную композицию комедийного сериала «Дела семейные», который выходил в 1989-1998 годах.

А вот другие работы Доброкотова: 

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