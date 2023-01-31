Посмотрите на героев «Простоквашино» в стиле американского ситкома 80-х — их сгенерировала нейросеть

Название деревни «Простоквашино» превратилось в Curled Milks, что дословно переводится как «Свернувшееся молоко», Дядя Федор поменял имя на Дядя Фредди, кот Матроскин стал Сейлорсом — то есть «матросом» в переводе с английского, а почтальон Печкин — почтальоном Стовенсом: это вымышленная фамилия, полученная от образования слов stove и oven, обозначающих «печь».

Чтобы сохранить эстетику американских ситкомов, Доброкотов поработал над цветокоррекцией, шрифтами и музыкой. В качестве саундтрека он выбрал заглавную композицию комедийного сериала «Дела семейные», который выходил в 1989-1998 годах.

А вот другие работы Доброкотова: