Google создал нейросеть, которая генерирует музыку по текстовому описанию

Нейросетевая модель MusicLM может объединить несколько последовательных аннотаций и создать «музыкальную историю», в которой один фрагмент перетекает в другой. А ещё модели можно задать уровень музыканта: например, на запросы «начинающий пианист» и «пианист-виртуоз» MusicLM выдаст совершенно разные результаты.

Пока что искусственный интеллект с трудом создает композиции с вокалом — в большинстве случаев синтезированная речь больше похожа на набор звуков. Ознакомиться с работами нейросети можно здесь.