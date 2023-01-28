18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Google создал нейросеть, которая генерирует музыку по текстовому описанию

Поделиться:

Искусственный интеллект способен создать аудиокомпозицию в 24 кГц и в любом жанре, уловив описанные в аннотации нюансы: например, «динамичный и оптимистичный саундтрек аркадной игры с запоминающимся риффом электрогитары».

Zhuravlev Andrey/Shutterstock.com

Нейросетевая модель MusicLM может объединить несколько последовательных аннотаций и создать «музыкальную историю», в которой один фрагмент перетекает в другой. А ещё модели можно задать уровень музыканта: например, на запросы «начинающий пианист» и «пианист-виртуоз» MusicLM выдаст совершенно разные результаты.

Пока что искусственный интеллект с трудом создает композиции с вокалом — в большинстве случаев синтезированная речь больше похожа на набор звуков. Ознакомиться с работами нейросети можно здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: