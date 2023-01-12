Apple работает над созданием сенсорного экрана для MacBook Pro

Первый ноутбук с таким дисплеем может появиться уже в 2025 году. Сам дизайн обновленных MacBook Pro не изменится, а экран начнет поддерживать сенсорный ввод и жесты — так же, как iPhone или iPad.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании, инженеры Apple активно участвуют в проекте и компания всерьез рассматривают идею выпуска ноутбуков с сенсорным экраном, однако планы еще могут измениться.
В Apple также собираются переводить дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Эти экраны с улучшенной яркостью и цветопередачей начнут использовать на iPad Pro в первой половине 2024 года.
Источники издания отмечают, что долгое время компания не хотела использовать сенсорные экраны на ноутбуках. Стив Джобс считал такой дисплей «ужасным с эргономической точки зрения».
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