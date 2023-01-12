Apple работает над созданием сенсорного экрана для MacBook Pro

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании, инженеры Apple активно участвуют в проекте и компания всерьез рассматривают идею выпуска ноутбуков с сенсорным экраном, однако планы еще могут измениться.

В Apple также собираются переводить дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Эти экраны с улучшенной яркостью и цветопередачей начнут использовать на iPad Pro в первой половине 2024 года.

Источники издания отмечают, что долгое время компания не хотела использовать сенсорные экраны на ноутбуках. Стив Джобс считал такой дисплей «ужасным с эргономической точки зрения».