18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Apple работает над созданием сенсорного экрана для MacBook Pro

Поделиться:

Первый ноутбук с таким дисплеем может появиться уже в 2025 году. Сам дизайн обновленных MacBook Pro не изменится, а экран начнет поддерживать сенсорный ввод и жесты — так же, как iPhone или iPad.

WeDesing / Shutterstock.com

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании, инженеры Apple активно участвуют в проекте и компания всерьез рассматривают идею выпуска ноутбуков с сенсорным экраном, однако планы еще могут измениться.

В Apple также собираются переводить дисплеи на OLED, как в iPhone и Watch. Эти экраны с улучшенной яркостью и цветопередачей начнут использовать на iPad Pro в первой половине 2024 года.

Источники издания отмечают, что долгое время компания не хотела использовать сенсорные экраны на ноутбуках. Стив Джобс считал такой дисплей «ужасным с эргономической точки зрения».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: