Ученый из Петербурга создал приложение. Оно помогает маломобильным людям выйти на улицу

С помощью сервиса Walker людям с ограниченной мобильностью могут разместить пожелание о прогулке или посещении мероприятия. Исполнителем пожелания может стать каждый и откликнуться в приложении, чтобы оказать помощь. Задача платформы — соединять людей, которые хотят выйти из дома, но не могут, с теми, кто готов к совместной прогулке.
Как рассказали «Собака.ru» разработчики, с помощью приложения Walker люди с ограниченной подвижностью смогут найти тех, кто готов погулять с ними или вместе посетить событие. Многие люди готовы оказывать помощь, но имеют лишь стандартные инструменты в виде пожертвований. А в приложении люди могут прямо участвовать в благотворительности без необходимости обращаться к социальным службам. При этом взаимодействие волонтеров и маломобильных людей в приложении безопасно, не раздражает чрезмерным вмешательством.
Чтобы поощрять пользователей, разработчики создали внутри приложения Walker игровую механику. За выполнение пожеланий и помощь маломобильным участникам, волонтеры получают баллы. Их можно обменять на скидки и бонусы от партнеров приложения.
Автор проекта, петербуржец Владимир Чащин в семилетнем возрасте сломал позвоночник и на своем опыте ощутил проблемы, с которыми сталкивается человек с ограниченной подвижностью Поэтому вместе с командой он разработал прототип приложения и запустил краудфандинговую программу.
«Сейчас мне 30 лет, и накопленный опыт помощи и управленческие компетенции позволили мне и моей команде создать благотворительный продукт, который может быть масштабирован практически по всему миру. У нас уже есть рабочий прототип приложения, над которым мы работали более шести месяцев. Прототип максимально наглядно отображает компоненты и функции приложения, и уже сегодня вы можете активно изучать элементы его системы», — рассказал автор приложения Владимир Чащин.
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