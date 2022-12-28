С помощью дополненной реальности «восстановят» разрушенные здания Екатерингофа

Посетителям парка смогут скачать приложение и увидеть, как раньше выглядели Екатерингофский дворец, Ферма, Мавританский и Львиный павильоны. На кубах будут проецироваться 3D-модели, разработанные на основе архивных материалов.

У каждого куба есть информационные таблички с изображением утраченного сооружения, данными о периоде его существования, авторах, воспоминаниями современников, а также QR-коды со ссылками на приложение и на информацию о проекте.

Проект «Невидимый Екатерингоф» выполняли при поддержки КГИОП. В год 350-летнего юбилея Петра I участники проекта предложили уделить внимание резиденции «Екатерингоф», основанной в 1711 году в память о морском сражении 1703 года, которое считается первой победой российского флота. Петр I подарил загородную резиденцию своей супруге. Дворец и парк получили название Екатерингоф, то есть «двор Екатерины». За несколько веков парк потерял исторические архитектурные постройки, до наших дней сохранилась лишь малая часть сооружений, рассказали в пресс-службе КГИОП.