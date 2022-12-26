Вблизи школ, детских садов и больниц Петербурга запретили ставить сотовые вышки

Соответствующий меморандум подписали органы исполнительной власти и мобильные операторы на заседании рабочей группы ЗакСа по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) связи.

По этому документу операторы устанавливают АМС не ближе 20 метров к учреждениям образования, здравоохранения, иной социальной инфраструктуры. Также вышки должны располагаться на расстоянии не менее 50 м друг от друга, пишет «Коммерсантъ СПб».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что все аспекты работы операторов уже прописаны в законе о связи и правилами Роспотребнадзора, а новый документ не целесообразен.

«Сотовым станциям в России уже 30 лет. Их ставили, ставят и будут ставить. Есть закон о связи, согласно которому любая базовая станция ставится с разрешения Роспотребнадзора, когда она удовлетворяет СНИПам. Новый документ в очередной раз повторяет, что необходимо иметь разрешение на установку, полную техническую документацию (то есть ровно то, что было до этого). Поэтому я не вижу никакой целесообразности. Мне кажется, это какая-то пиар-игра наших депутатов», — уточнил Кусков.

Директор «Билайна» в Петербурге и Ленинградской области Евгений Брянцев рассказал, до появления документа эксперты отрасли развенчивали мифы по поводу опасности сотовой связи на заседаниях рабочей группы и в СМИ.