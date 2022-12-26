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Технологии

Александр Тоболь назначен вице-президентом по технологиям и разработке VK

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Он займется направлением единых технологий видеоплатформы VK Видео, а также сервисов VK Звонки и VK Клипы.

Фото: Антон Рудзат

Александр Тоболь присоединился к VK в 2012 году. С 2019 года занимал должность технического директора соцсети — как отмечают в команде, под его руководством компания реализовала «сотни технологичных обновлений». В 2020 году при участии Александра на технологической платформе ВКонтакте был запущен сервис коротких вертикальных видео VK Клипы, а в 2021 году была создана единая платформа видеотехнологий VK, которая объединяет VK Видео, VK Клипы и OK Video.

После назначения Тоболь продолжит руководить технической командой ВКонтакте в должности технического директора социальной сети, а также займется направлением единых технологий видеоплатформы VK Видео, сервисов VK Звонки и VK Клипы. Как отмечают в компании, изменения проводятся в рамках «стратегии, направленной на укрепление технологического лидерства VK на российском рынке».

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