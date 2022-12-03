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Доктор Стрэндж, Маша и Медведь и BTS. Что большего всего интересовало российских пользователей интернета в 2022 году?

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ВКонтакте представили итоги уходящего года. Они рассказали о самых обсуждаемых инфлюенсарах, фильмах, играх и сериалах.

Фото: пресс-служба ВКонтакте

При составлении рейтинга учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных сообществах ВКонтакте с 1 января по 20 ноября 2022 года. Для формирования рейтинга обработано более 26 млрд публичных записей и комментариев, опубликованных в исследуемый период.

Главной личностью 2022 года признали Ольгу Бузову. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место. Четвертая строчка досталась Криштиану Роналду. Последнее место в топе получил главный оппонент португальца — Лионель Месси.

Самым обсуждаемым фильмом стал сиквел «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбербэтчем. Второе место по обсуждаемости заняла картина «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм «Анчартед: На картах не значится». Из сериалов пользователи часто говорили о «Маше и Медведе», «Рики и Морти» и «Доме Дракона».

В отдельную категорию исследователи вынесли K-pop группы. «Пользователи ВКонтакте демонстрируют высокий интерес к корейской поп-культуре и японской мультипликации», — написали в отчете. Больше всего упоминаний в 2022 году получили BTS, в очередной раз отстоявшие свое лидерство в жанре. Повышенное внимание пользователей досталось и другим представителям южнокорейской поп-сцены: группам BLACKPINK и Stray Kids.

Первую строчку среди игр захватила Genshin Impact. На это даже не повлиял тот факт, что она вышла два года назад. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про отцов и детей God of War.

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