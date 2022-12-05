Аудитория YAPPY превысила 8 миллионов человек

С момента запуска YAPPY значительно расширила географию присутствия. Сегодня приложением активно пользуются не только жители России, но и других стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

В течение всего года YAPPY совершенствовала функционал и внедряла новые инструменты для работы с аудиторией и контентом. Так, в приложении улучшили навигацию и камеру, выпустили и расширили музыкальную фонотеку. Также у пользователей появилась возможность добавлять ссылку на любой ресурс прямо в ролик, а сами ролики как от новичков, так и от профессиональных авторов стали набирать больше лайков и просмотров благодаря новым алгоритмам.

В октябре в YAPPY появился новый уникальный раздел— открытые комнаты. Это тематические чаты, где в течение 24 часов неограниченное количество пользователей могут общаться, создавать коллабы и увеличивать охваты. Только за месяц пользователи создали больше 25 тысяч открытых комнат.

Приложение изменилось не только внутри, но и снаружи. В преддверии первого дня рождения YAPPY сделала редизайн и изменила логотип, шрифты и цветовую палитру. Теперь ключевые элементы отвечают на запрос как подростков от 12 лет, так и более взрослой аудитории 25-34 лет.