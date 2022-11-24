В Петербурге пройдет баттл блогеров YAPPY

Специальный куб будет разделен на четыре локации: музыкальную, адскую кухню, комнату страха и гардеробную. В каждой из них, используя реквизит, Юле и Андрею предстоит в течение 10 часов подряд выполнять задания публики. Что получится в итоге, предсказать сложно, ведь часть испытаний — настоящая импровизация.

Каждый блогер во время выполнения заданий будет записывать контент и делиться им в YAPPY в открытых комнатах — тематических чатах, где в течение 24 часов можно общаться и делать коллабы с неограниченным количеством участников. Победит тот, кто приведет в свою комнату как можно больше людей.

Пообщаться с блогерами и поучаствовать в активностях на площадке может каждый — вход свободный. А чтобы помочь любимому блогеру выполнить задание, нужно зарегистрироваться в YAPPY и вступить в его комнату в день баттла.

Это уже третий баттл с участием блогеров, организованный YAPPY в рамках запуска нового функционала – открытых комнат. Первый перфоманс состоялся в Москве на территории ТЦ «Авиапарк» с Лизой Анохиной и Артемом Waterfork. Мероприятие посетили порядка 55 тысяч человек. Второй баттл прошел в Казани. Ника Вайпер и Леша Янгер выполнили 11 заданий и собрали более 36 тысяч участников и зрителей.

Фото предоставлены брендом.