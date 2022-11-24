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Технологии

Нас ждет свой TikTok и Zoom. Правительство одобрило проекты по импортозамещению иностранных сервисов

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Для их создания потребуется выделить допфинансирование в виде грантов. Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» отметил 5 из 10 представленных проектов по замене иностранных соцсетей и платформ. Об этом сообщает РБК.

Nikita Burdenkov/shutterstock

Среди «успешных» проектов соцсеть Sunlight Play, которая, как пишет РБК, является аналогом TikTok, а также TrueConf Enterprise 2.0 и Dion от ГК «Иннотех» для обеспечения видеоконференцсвязи. Также был предварительно одобрен проект корпоративной почтовой системы на импортонезависимой платформе «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий», заказчиком которой выступает «Росатом».

Но при этом отмечается, что ни один из проектов еще не получил финансирования. «Если разработчикам проектов откажут в выделении средств, они будут вынуждены либо дорабатывать свои продукты и решения самостоятельно, либо отказаться от их реализации», — рассказал один из собеседников РБК.

Напомним, что в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции — всего 32, по различным отраслям и сферам. Эти центры должны определять направления, виды и классы софта, который необходимо заменить и какие продукты необходимо разработать в первую очередь.

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