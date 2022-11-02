Разработчики ИТМО создали технологию по распознаванию лжи по видео. Ей заинтересовались в Роскомнадзоре

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова, Роскомнадзор попросил предоставить систему для тестирования и готов рассмотреть применение в том случае, если разработчики представят готовый продукт.

Система Expert способна анализировать видео или аудио на предмет лжи и манипуляций. Технология оценивает уверенность, уровень внешней и внутренней агрессивности человека, а также согласованность информации, передаваемой вербальным и невербальным способами. Искусственный интеллект, который лежит в основе системы, понимает, противоречат ли формулировки научным статьям и высказываниям других специалистов. Пока система заточена на работу с английским языком, но у разработчиков в ближайших планах добавить возможность распознавания речи и на русском языке.