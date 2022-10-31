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Технологии

На «Госуслугах» запустили сервис для отправки личных документов

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Он доступен в мобильном приложении портала, сообщили в Минцифры.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

«Не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на Госуслугах надежно защищена», – заявили в министерстве.

Чтобы отправить документы, необходимо зайти в мобильное приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы» и удобный способ отправки данных.

Отмечается, что для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»:

  • Паспорт РФ
  • СНИЛС
  • ИНН
  • Свидетельства (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени)
  • Загранпаспорт
  • Военный билет
  • Адреса (постоянной или временной регистрации, фактического проживания).
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