На «Госуслугах» запустили сервис для отправки личных документов

«Не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на Госуслугах надежно защищена», – заявили в министерстве.

Чтобы отправить документы, необходимо зайти в мобильное приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы» и удобный способ отправки данных.

Отмечается, что для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»: