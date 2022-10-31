На «Госуслугах» запустили сервис для отправки личных документов

«Не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на Госуслугах надежно защищена», – заявили в министерстве.
Чтобы отправить документы, необходимо зайти в мобильное приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы» и удобный способ отправки данных.
Отмечается, что для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»:
- Паспорт РФ
- СНИЛС
- ИНН
- Свидетельства (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени)
- Загранпаспорт
- Военный билет
- Адреса (постоянной или временной регистрации, фактического проживания).
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