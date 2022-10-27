Цифра дня: на 52% выросли онлайн-продажи в России

Согласно данным агентства, продовольственная онлайн-торговля (e-grocery) увеличилась на 100%, непродовольственная (e-commerce) — на 51,5%. В первом полугодии 2022 года, по данным INFOline, продажи непродовольственных товаров составили почти 2 трлн рублей. Как пишет Forbes, по прогнозам агентства показатели увеличатся до 4,9 трлн рублей, в 2023-м — до 6,6 трлн рублей.

Продовольственная онлайн-торговля также показывает хороший результат. По данным INFOline, которые приводит Forbes, в первом полугодии российские ритейлеры заработали в онлайне 301 млрд рублей — показатель вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. По итогам года прогнозируется рост до 620 млрд рублей.

«Развитие рынка e-commerce и e-grocery резко ускорила пандемия COVID-19. По итогам прошлого года рынок онлайна вырос на 45,4%, — цитирует издание генерального директора INFOline Михаила Бурмистрова.

Как отмечает Forbes, в топе по объемам онлайн-продаж на первом месте расположился Wildberries – он занимает почти 23% рынка. На втором месте Ozon — 14%, на третьем «Сбер» —доля розничных онлайн-бизнесов банка составляет 5,5%