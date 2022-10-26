В ФАС разъяснили, в каких случаях нужно маркировать рекламу в Telegram

Реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда мессенджер используется для обмена сообщениями. Посты в Telegram-каналах подпадают под действие закона о рекламе и требуют маркировки. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
«В связи с публикациями в СМИ ведомство поясняет, что реклама в «Telegram» не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве «мессенджера», для обмена конкретными пользователями сообщениями», – объяснили в ФАС.
В антимонопольной службе отметили, что в случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей через Telegram-каналы, то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует маркировки.
Напомним, 1 сентября в России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы в интернет. Он обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и передавать сведения о ней в Роскомнадзор. Собирать информацию о рекламодателях будут операторы рекламных данных (ОРД), они также обязаны самостоятельно передавать ее в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), который был создан Роскомнадзором.
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