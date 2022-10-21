18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В России продажи персональных компьютеров сократились более чем на 20%

Поделиться:

Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на аналитиков дистрибутора Marvel.

Shutterstock.com

По данным аналитиков, за первые шесть месяцев 2022 года продажи персональных компьютеров в России составили 1,18 млн устройств, что на 20,3% ниже, чем годом ранее.

«Во II квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в I квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил представитель Marvel.

В Ozon «Ведомостям» рассказали, что зафиксировали рост спроса на запчасти для ПК для последующей самостоятельной сборки. «В октябре в категории крупных комплектующих на Ozon привычно лидируют по штучным продажам видеокарты Nvidia и SSD-накопители от различных производителей», – сообщили изданию в компании.

Сокращение продаж аналитики связывают со стремлением россиян сэкономить. В условиях кризиса россияне до последнего стараются использовать имеющуюся технику, а новую приобретают, когда старая приходит в абсолютную негодность, сообщил изданию гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По мнению аналитиков,  улучшения показателей продаж в 3 и 4 кварталах ждать не приходится. Снижение спроса связано также с оттоком IT-специалистов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: