В России продажи персональных компьютеров сократились более чем на 20%

По данным аналитиков, за первые шесть месяцев 2022 года продажи персональных компьютеров в России составили 1,18 млн устройств, что на 20,3% ниже, чем годом ранее.

«Во II квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в I квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил представитель Marvel.

В Ozon «Ведомостям» рассказали, что зафиксировали рост спроса на запчасти для ПК для последующей самостоятельной сборки. «В октябре в категории крупных комплектующих на Ozon привычно лидируют по штучным продажам видеокарты Nvidia и SSD-накопители от различных производителей», – сообщили изданию в компании.

Сокращение продаж аналитики связывают со стремлением россиян сэкономить. В условиях кризиса россияне до последнего стараются использовать имеющуюся технику, а новую приобретают, когда старая приходит в абсолютную негодность, сообщил изданию гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По мнению аналитиков, улучшения показателей продаж в 3 и 4 кварталах ждать не приходится. Снижение спроса связано также с оттоком IT-специалистов.