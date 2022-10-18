Заблокируют ли в России YouTube? Рассказали в Минцифры

«28 сентября Максут Шадаев (глава Минцифры - ред.) на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ», на их каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. Роскомнадзор назвал блокировку «беспрецедентным актом цензуры».

После этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность заблокировать YouTube в России. Он отметил, что речь может идти о временной блокировке видеохостинга «в качестве последнего предупреждения».