СМИ: доля бракованных микрочипов из Китая увеличилась до 40%

По данным «Коммерсанта», доля бракованных микросхем и компонентов в поставках российским компаниям из Китая с начала спецоперации увеличилась с 2% до 40%. По словам собеседника издания на рынке электроники, причина в том, что «из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков».

Гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский рассказал «Коммерсанту», что заказчики начали самостоятельно закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции. По его словам, «проблема касается отдельных компаний, а не всей отрасли».

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что увеличение процента брака может привести к росту стоимости российского оборудования. По его словам, качество при этом не упадет: «Все-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в цену конечных».