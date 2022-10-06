Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции. До введения ее в эксплуатацию страна продолжит использовать МКС, сообщают Известия со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.
«Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», — заявил Крикалев на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon.
Он отметил, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.
Накануне корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и россиянкой Анной Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». Пуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел по расписанию — в 19:00 по московскому времени. Стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, около 23:57 по московскому времени в четверг, 6 октября. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.
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