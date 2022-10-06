«Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», — заявил Крикалев на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon.

Он отметил, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

Накануне корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и россиянкой Анной Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». Пуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел по расписанию — в 19:00 по московскому времени. Стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, около 23:57 по московскому времени в четверг, 6 октября. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.