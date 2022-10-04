Amazon могут оштрафовать на 12 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию

«В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по ст 13.41. КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации", ей грозит наказание в виде штрафа на общую сумму до 12 млн рублей», – рассказали информагентству в суде.

Как сообщает «Интерфакс», нарушения компании связаны с распространением в РФ запрещенных материалов, «связанных с темой самоубийства и наркотиков». Судебные заседания пройдут 18 октября.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за статьи «Википедии» с недостоверной информацией о спецоперации.