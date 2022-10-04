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Технологии

В России впервые в истории сократился мобильный интернет-трафик

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В России впервые сократился мобильный интернет-трафик. За несколько месяцев он уменьшился почти на 2,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

TippaPatt/Shutterstock

Во 2 квартале 2022 года в России впервые снизился трафик мобильного интернета. В январе–марте он составил 8,54 млрд Гб, а вот за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб. По данным Известий”, падение трафика связано с уходом из России части зарубежных интернет-сервисов, а также блокировкой некоторых из них.

При этом до сих пор мобильный интернет-трафик в России рос от квартала к кварталу. По данным Минцифры, которые приводят «Известия», в октябре–декабре 2021 года трафик составил 8,25 млрд Гб, а в следующие три месяца прирост составил почти 90 млн Гб.

Напомним, после начала спецоперации несколько крупных зарубежных интернет-сервисов приостановили работу в России. Например, с марта российским пользователям недоступен стриминговый сервис Netflix, а социальная сеть TikTok не позволяет выкладывать и просматривать новые видео. 

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