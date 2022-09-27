«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», — приводит РБК заявление пресс-службы компании.

Минцифры направило в Apple запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore. После получения официального ответа компании будет разработан план действий. «Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений "ВКонтакте" и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы министерства.