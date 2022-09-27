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Технологии

ВКонтакте и другие приложения VK удалили из App Store

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Приложение социальной сети ВКонтакте больше не доступно в App Store. Так же из магазина пропали и другие приложения холдинга VK — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Koshiro K / Shutterstock.com

При поиске в App Store VK не выдается — вместо него можно скачать только неофициальные приложения соцсети. Также больше не доступны VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, VK Админ и приложение почты Mail.ru, входящей в экосистему VK. При переходе по кнопке «Загрузите в App Store» c официального сайта VK магазин приложений выдает оповещение: «Приложение недоступно». В Google Play приложение VK доступно.

«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», — приводит РБК заявление пресс-службы компании. 

Минцифры направило в Apple запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore. После получения официального ответа компании будет разработан план действий. «Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений "ВКонтакте" и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы министерства.

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