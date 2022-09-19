Исследование: россияне стали больше смотреть роликов на YouTube

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Mediascope, охваты или процент россиян, которые хотя бы раз в сутки заходят в сервис, почти не изменился: по сравнению с предыдущими месяцами этот показатель составил 39% в июле и августе. Выше 40% он поднимался лишь в марте.

Однако в годовом выражении охват изменился. Так в августе 2022 года он доходил до 48 млн человек, тогда как в тот же месяц 2021 года охваты были 41,3 млн пользователей. По этому показателю YouTube в августе занял пятое место среди интернет-ресурсов, уступив WhatsApp, «Яндексу», Google и «ВКонтакте».

«Люди ищут контент, который бы не касался политической и военной ситуации, а развлекательных передач на ТВ стало меньше. На YouTube такого контента много», — считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.