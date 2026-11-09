Ристмоны Константина Чайкина переносятся в цифровой формат

Один из героев — «Волк», вдохновленный культурой Восточной Азии, другой — «Зебра» с выразительной забавной мордочкой. Ристмон «Кролик» отсылает к герою «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Кстати, «Белый Кролик» — одна из сложнейших работ Чайкина с 16 усложнениями. А за «Клоуном» стоит образ Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». В 2018 году эта модель принесла мастеру приз «За дерзость» Женевского Гран-при часового искусства GPHG — первую награду мануфактуры на престижном конкурсе.

Для Константина Чайкина цифровые технологии открывают новые возможности для развития собственных художественных идей. Еще в 2021 году он представил NFT-Joker — произведение цифрового искусства, насчитывающее более 42 тысяч вариантов изображения знаменитого «Джокера». Авторские циферблаты продолжают эту линию, позволяя поклонникам выбирать любимых персонажей для устройств, которые сопровождают их каждый день. Новые цифровые циферблаты доступны пользователям серии смарт-часов HUAWEI WATCH 6. Кроме того, коллекция авторских дизайнов Константина Чайкина представлена и на серии умных часов HUAWEI WATCH GT 7.