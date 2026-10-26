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Гаджеты

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Экран больше, корпус тоньше: Apple представила новый iPad mini

Предзаказы откроются 28 октября в 36 странах и регионах, в продажу планшет поступит 6 ноября. В России официально продавать новинку не будут.

Сайт компании Apple
Сайт компании Apple

Главным нововведением в аудиосистеме стала технология Acoustic Display. Низкочастотные излучатели передают звук прямо через дисплей, а высокочастотные спрятаны между стеклом и алюминиевым корпусом. Такая конструкция заодно помогает защитить планшет от воды и пыли по стандарту IP67.

Фронтальная камера Center Stage на 12 Мп теперь расположена на длинной стороне корпуса — это удобнее для видеозвонков в горизонтальном положении. Основная камера также получила разрешение 12 Мп, умеет снимать видео в 4K с частотой до 60 кадров в секунду и оснащена адаптивной вспышкой True Tone.

За беспроводную связь отвечает собственный чип N1: он поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. У версии с мобильной связью есть модем C2 с поддержкой 5G, но физической SIM-карты нет — работают только eSIM. Через USB-C можно передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Сайт компании Apple
Сайт компании Apple

Планшет доступен в двух цветах — Midnight и Starlight. В его основе — новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. При этом его характеристики зависят от объема накопителя. В версиях на 128 и 256 ГБ установлен 5-ядерный процессор и один 16-ядерный Neural Engine. У модели на 512 ГБ — 6-ядерный процессор и два 16-ядерных Neural Engine. Графический процессор во всех версиях одинаковый — 7-ядерный.

В отдельных задачах новый iPad mini может показывать до 60% большую многопоточную производительность, до 2,7 раза более высокую графическую производительность и до 4,5 раза более быструю работу с ИИ по сравнению с предыдущим поколением, пишут Apple.

Диагональ дисплея выросла с 8,3 до 8,5 дюйма, а рамки вокруг него стали на 24% тоньше. Вместо LCD Apple использовала OLED Super Retina XDR с разрешением 2316 × 1512 пикселей. Частота обновления при этом осталась прежней — 60 Гц. Толщина корпуса составляет 5,4 мм. Wi-Fi-версия весит 255 граммов, модель с мобильной связью — 263 грамма. Сканер отпечатков Touch ID по-прежнему встроен в верхнюю кнопку.

От одного заряда планшет должен работать до 10 часов — например, при использовании Wi-Fi или просмотре видео. С адаптером мощностью 35 Вт зарядка до 50% занимает около 30 минут. Такой адаптер продается отдельно, а в комплекте идет блок на 20 Вт.

В США цены начинаются от $699 (около 56 тысяч рублей) за версию с Wi-Fi и от $849 (около 68 тысяч рублей) за модель с Wi-Fi + Cellular.

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