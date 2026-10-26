Экран больше, корпус тоньше: Apple представила новый iPad mini

Планшет доступен в двух цветах — Midnight и Starlight. В его основе — новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. При этом его характеристики зависят от объема накопителя. В версиях на 128 и 256 ГБ установлен 5-ядерный процессор и один 16-ядерный Neural Engine. У модели на 512 ГБ — 6-ядерный процессор и два 16-ядерных Neural Engine. Графический процессор во всех версиях одинаковый — 7-ядерный.

В отдельных задачах новый iPad mini может показывать до 60% большую многопоточную производительность, до 2,7 раза более высокую графическую производительность и до 4,5 раза более быструю работу с ИИ по сравнению с предыдущим поколением, пишут Apple.

Диагональ дисплея выросла с 8,3 до 8,5 дюйма, а рамки вокруг него стали на 24% тоньше. Вместо LCD Apple использовала OLED Super Retina XDR с разрешением 2316 × 1512 пикселей. Частота обновления при этом осталась прежней — 60 Гц. Толщина корпуса составляет 5,4 мм. Wi-Fi-версия весит 255 граммов, модель с мобильной связью — 263 грамма. Сканер отпечатков Touch ID по-прежнему встроен в верхнюю кнопку.

От одного заряда планшет должен работать до 10 часов — например, при использовании Wi-Fi или просмотре видео. С адаптером мощностью 35 Вт зарядка до 50% занимает около 30 минут. Такой адаптер продается отдельно, а в комплекте идет блок на 20 Вт.

В США цены начинаются от $699 (около 56 тысяч рублей) за версию с Wi-Fi и от $849 (около 68 тысяч рублей) за модель с Wi-Fi + Cellular.