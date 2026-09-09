Первый в истории раскладной iPhone представили публике! Рассказываем, что о нем известно

Ширина дисплея в разложенном состоянии составляет 7,6 дюймов. Это на 80% больше, чем у iPhone 18 Pro и на 50% больше, чем у версии Pro Max. При этом, как сообщается, новинка в разложенном состоянии является самым тонким iPhone в истории.

Новинку можно использовать в полусложенном состоянии, ставя на стол, а также в формате книги, слегка сложив и тем самым разделив экран на две равные части.