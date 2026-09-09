Первый в истории раскладной iPhone представили публике! Рассказываем, что о нем известно

Компания Apple представила первый в своей истории раскладной смартфон. Новинка получила название iPhone Duo.
Ширина дисплея в разложенном состоянии составляет 7,6 дюймов. Это на 80% больше, чем у iPhone 18 Pro и на 50% больше, чем у версии Pro Max. При этом, как сообщается, новинка в разложенном состоянии является самым тонким iPhone в истории.
Новинку можно использовать в полусложенном состоянии, ставя на стол, а также в формате книги, слегка сложив и тем самым разделив экран на две равные части.
Чем еще удивил iPhone Duo?
- Сканер отпечатков пальцев в боковой панели вместо FaceID.
- Фронтальная камера под экраном (их два: большой внутренний и поменьше внешний).
- Полностью обновленная iOS: от нового экрана блокировки до управления (да, теперь можно запускать два приложения одновременно!).
- Поддержка Apple Pencil.
- А еще у него сразу два аккумулятора — держит заряд до 24 часов в режиме использования всех дисплеев сразу.
Стоимость iPhone Duo начинается от 1999 долларов за версию 256ГБ (есть и на 2ТБ!). В продаже с 23 октября.
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