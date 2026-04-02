Apple не будет удалять фотографии российских пользователей из iCloud+ даже после завершения подписки

«Если у вас есть подписка iCloud+, ваши данные останутся доступными после ее окончания. Вы сможете по-прежнему управлять своим хранилищем и скачивать фотографии и видео в iCloud», — говорится в сообщении, которое цитирует издание «Код Дурова».

Отмечается, что такое исключение сделано только для пользователей с российскими аккаунтами. Обычно фото и видео удаляются из iCloud, если не оплатить подписку в течение 30 дней после того, как истек ее срок.

Напомним, ранее Минцифры запретило пополнять баланс Apple ID через мобильный счет россиян. Позже Apple признала, что после 1 апреля обработка платежей для покупок в App Store стала недоступна. При этом в компании отметили: «Если у вас есть средства на балансе Аккаунта Apple, вы можете продолжать совершать покупки и продлевать подписки, пока есть средства. Вы также можете воспользоваться любыми имеющимися промо-кодами App Store».