Apple не будет удалять фотографии российских пользователей из iCloud+ даже после завершения подписки

Фото, видео и другие файлы, которые российские пользователи хранят в облаке Apple не будут удаляться даже если подписка на iCloud закончилась. Об этом пишут профильные медиа со ссылкой на сообщение компании.  

«Если у вас есть подписка iCloud+, ваши данные останутся доступными после ее окончания. Вы сможете по-прежнему управлять своим хранилищем и скачивать фотографии и видео в iCloud», — говорится в сообщении, которое цитирует издание «Код Дурова»

Отмечается, что такое исключение сделано только для пользователей с российскими аккаунтами. Обычно фото и видео удаляются из iCloud, если не оплатить подписку в течение 30 дней после того, как истек ее срок.

Напомним, ранее Минцифры запретило пополнять баланс Apple ID через мобильный счет россиян. Позже Apple признала, что после 1 апреля обработка платежей для покупок в App Store стала недоступна. При этом в компании отметили: «Если у вас есть средства на балансе Аккаунта Apple, вы можете продолжать совершать покупки и продлевать подписки, пока есть средства. Вы также можете воспользоваться любыми имеющимися промо-кодами App Store».

