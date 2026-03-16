Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Поделиться:

Apple представила наушники AirPods Max 2 с умной шумоизоляцией и управлением кивком

Цена устройства прежняя — 549 долларов (около 45 тысяч рублей).

Фото: Apple / apple.com

25 марта стартуют продажи второго поколения наушников Apple AirPods Max. Гаджет получил режим Voice Isolation — во время звонков он выделяет голос пользователя и отсекает окружающий шум. Также появилось управление жестами: на уведомления Siri можно отвечать кивком головы («да») или легким покачиванием («нет»). С помощью Digital Crown можно будет дистанционно управлять камерой iPhone или iPad: делать фото и запускать запись видео.

AirPods Max 2 — полноразмерные наушники. В палитре модели пять цветов: «Темная ночь», «Звездный свет», оранжевый, фиолетовый и синий.

Фото: Apple / apple.com
Фото: Apple / apple.com

В обновленные AirPods Max встроен чип H2. Этот же процессор используют в актуальной линейке AirPods и AirPods Pro, а также в гарнитуре Apple Vision Pro. Новинка умеет записывать звук почти студийного качества, автоматически подстраивает громкость под пользователя и уменьшает слишком громкие звуки вокруг.

Наушники можно подключить по проводу USB-C. Автономность устройства та же: в Apple говорят, что с активным шумоподавлением наушники могут проработать до 20 часов.

Доставлять AirPods Max 2 покупателям планируют в начале апреля. Цена осталась осталась без изменений — 549 долларов (около 45 тысяч рублей).

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: