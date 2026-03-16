Apple представила наушники AirPods Max 2 с умной шумоизоляцией и управлением кивком

В обновленные AirPods Max встроен чип H2. Этот же процессор используют в актуальной линейке AirPods и AirPods Pro, а также в гарнитуре Apple Vision Pro. Новинка умеет записывать звук почти студийного качества, автоматически подстраивает громкость под пользователя и уменьшает слишком громкие звуки вокруг.

Наушники можно подключить по проводу USB-C. Автономность устройства та же: в Apple говорят, что с активным шумоподавлением наушники могут проработать до 20 часов.

Доставлять AirPods Max 2 покупателям планируют в начале апреля. Цена осталась осталась без изменений — 549 долларов (около 45 тысяч рублей).

