Apple представила наушники AirPods Max 2 с умной шумоизоляцией и управлением кивком

Цена устройства прежняя — 549 долларов (около 45 тысяч рублей).
25 марта стартуют продажи второго поколения наушников Apple AirPods Max. Гаджет получил режим Voice Isolation — во время звонков он выделяет голос пользователя и отсекает окружающий шум. Также появилось управление жестами: на уведомления Siri можно отвечать кивком головы («да») или легким покачиванием («нет»). С помощью Digital Crown можно будет дистанционно управлять камерой iPhone или iPad: делать фото и запускать запись видео.
AirPods Max 2 — полноразмерные наушники. В палитре модели пять цветов: «Темная ночь», «Звездный свет», оранжевый, фиолетовый и синий.
В обновленные AirPods Max встроен чип H2. Этот же процессор используют в актуальной линейке AirPods и AirPods Pro, а также в гарнитуре Apple Vision Pro. Новинка умеет записывать звук почти студийного качества, автоматически подстраивает громкость под пользователя и уменьшает слишком громкие звуки вокруг.
Наушники можно подключить по проводу USB-C. Автономность устройства та же: в Apple говорят, что с активным шумоподавлением наушники могут проработать до 20 часов.
Доставлять AirPods Max 2 покупателям планируют в начале апреля. Цена осталась осталась без изменений — 549 долларов (около 45 тысяч рублей).
12+
Комментарии (0)