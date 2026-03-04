Встречайте MacBook Neo с чипом от iPhone! Apple представила свой самый бюджетный ноутбук в истории!

Чего мы ждали от бюджетного MacBook?

Традиционно еще до официального релиза появилась масса утечек относительно будущего компьютера. К началу 2026 года стало примерно понятно, как может выглядеть будущее устройство. Аналитики и обозреватели в один голос утверждали, что его сердцем станет чип от iPhone, скорее всего, A18 Pro — он использовался в iPhone 16 Pro.

«MacBook с чипом A18 оказался бы достаточно мощным для повседневного использования (веб-серфинга, редактирования текстовых документов, просмотра видео, а также простого редактирования фото и видео), — писало издание MacRumors. — Его нельзя будет назвать идеальным решением для более требовательных к производительности задач: таких как высокопроизводительные игры, 4К-монтаж, рендеринг 3D-изображений. Тем не менее он сможет почти все, что доступно на iPhone и iPad».

Также инсайдеры сходились в том, что бюджетный MacBook получит экран в 12,9”. Были споры относительно материала корпуса — некоторые писали о возвращении к пластику, однако обозреватель Bloomberg Марк Гурман настаивал на том, что новинка получит корпус из алюминия.

«За последний год Apple тестировала светло-желтый, светло-зеленый, синий, розовый, классический серебристый и темно-серый варианты расцветки, хотя маловероятно, что все они будут доступны [в новом бюджетном MacBook]», — писал он.

Разночтения также были относительно стоимости новинки — часто можно было встретить упоминание цены от 599 долларов (как новый iPhone 17e). Однако встречались и другие оценки: 700–750 долларов и еще более расплывчатая формулировка «значительно дешевле 1000 долларов».