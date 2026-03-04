Встречайте MacBook Neo с чипом от iPhone! Apple представила свой самый бюджетный ноутбук в истории!

Компания из Купертино завершает свой «трехдневный шквал анонсов»! В первую неделю марта они уже представили публике новый бюджетный iPhone 17e, а также флагманские MacBook Pro. В среду настал черед главной новинки весны — бюджетного MacBook Neo. В отличие от предыдущих релизов, речь о принципиально новой модели — сверхбюджетном (по меркам Apple, конечно) ноутбуке с чипом от iPhone. Вместе с этим компьютером производитель намерен принципиально изменить ситуацию на рынке, массово переменив пользователей Windows. Рассказываем главное о новинке и ожиданиях от нее!
Apple готовит новый, принципиально более доступный MacBook на чипе от iPhone — такая новость появилась еще в середине 2025 года. Ее подхватили и стали активно обсуждать профильные медиа. Еще бы, уже тогда писали, что в Купертино возлагают на новинку большие надежды — вернуть продажи ноутбуков компании на рекордные уровни времен пандемии.
«По сути, Apple впервые за долгое время хочет зайти в сегмент просто ноутбуков для учебы и дома, но сделать это по-своему», — писал в прошлом году Apple Insider.
Уже тогда говорилось, что новинка должна будет составить конкуренцию Chromebook и сравнительно бюджетными Windows-моделями.
Чего мы ждали от бюджетного MacBook?
Традиционно еще до официального релиза появилась масса утечек относительно будущего компьютера. К началу 2026 года стало примерно понятно, как может выглядеть будущее устройство. Аналитики и обозреватели в один голос утверждали, что его сердцем станет чип от iPhone, скорее всего, A18 Pro — он использовался в iPhone 16 Pro.
«MacBook с чипом A18 оказался бы достаточно мощным для повседневного использования (веб-серфинга, редактирования текстовых документов, просмотра видео, а также простого редактирования фото и видео), — писало издание MacRumors. — Его нельзя будет назвать идеальным решением для более требовательных к производительности задач: таких как высокопроизводительные игры, 4К-монтаж, рендеринг 3D-изображений. Тем не менее он сможет почти все, что доступно на iPhone и iPad».
Также инсайдеры сходились в том, что бюджетный MacBook получит экран в 12,9”. Были споры относительно материала корпуса — некоторые писали о возвращении к пластику, однако обозреватель Bloomberg Марк Гурман настаивал на том, что новинка получит корпус из алюминия.
«За последний год Apple тестировала светло-желтый, светло-зеленый, синий, розовый, классический серебристый и темно-серый варианты расцветки, хотя маловероятно, что все они будут доступны [в новом бюджетном MacBook]», — писал он.
Разночтения также были относительно стоимости новинки — часто можно было встретить упоминание цены от 599 долларов (как новый iPhone 17e). Однако встречались и другие оценки: 700–750 долларов и еще более расплывчатая формулировка «значительно дешевле 1000 долларов».
Каким получился MacBook Neo
Первым, что стало достоверно известно о новом MacBook стало его название — Neo. За сутки до презентации компания случайно раскрыла его, опубликовав технический документ, где среди моделей ноутбуков компании значилось и это наименование. Как и предсказывал Марк Гурман, новинка, рассчитанная на студентов, получила яркий дизайн (производитель называет модель «самой яркой линейкой MacBook за всю историю). Neo доступен в четырех цветах: серебристый металлик, желтый, розовый и иссиня-серый.
Если же говорить о характеристиках, то значительная часть информации из утечек предсказуемо подтвердилась. Внутри новинки действительно оказался чип A18 Pro. Производитель обещает, что процессора от смартфона хватит, чтобы «запускать ваши любимые приложения, быстро справляться с повседневными задачами, раскрывать свой творческий потенциал и играть в динамичные игры».
Компьютер оборудуется 8 Гб оперативной памяти и двумя вариантами SSD: 256 и 512 гигабайт. На клавиатуре (вероятно, без подсветки) есть Touch ID. Заряда должно хватать до 16 часов.
Более конкретной информации о производительности устройства пока нет. В релизе лишь говорится, что устройство позволит «отвечать на электронные письма, принимать видеозвонки, просматривать веб-страницы, обновлять расписание внеклассных занятий, делиться фотографиями». Также в Купертино уверяют, что 13-дюймовый дисплей Liquid Retina (еще одно совпадение с ожиданиями) сделает так, что «ваши фильмы, сериалы, видео и игры будут невероятно детализированными».
Ну и самое важное — цена Она соответствует самым смелым ожиданиям, стоимость новинки стартует от 599 долларов (как у представленного в начале недели бюджетного iPhone 17e)!
Текст: Константин Крылов при участии Анжелики Дойчевой
