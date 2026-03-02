Apple представил новый iPhone 17e с «челкой» и новый iPad Air с 12 Гб оперативной памяти!

iPhone 17e уже традиционно получил одну камеру — Fusion 48MP. «Пользователи могут делать четкие снимки с разрешением до 48 мегапикселей или по умолчанию снимать с разрешением в 24 мегапикселя для невероятного качества изображения при размере файла, идеально подходящего для хранения и обмена», — отмечают в релизе компании. Также говорится, что с помощью устройства можно снимать видео в формате 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду.

Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черном, белом и розовом. При этом новинка не получила Dynamic Island — сверху все так же видна «челка» для динамика и фронтальной камеры. «Приятным нововведением стала поддержка аксессуаров MagSafe. Она отсутствовала в iPhone 16e», — пишут в Hi-Tech Mail.ru.

Цена стартует от 599 долларов — это около 46,5 тысячи рублей по курсу на 2 марта 2026 года.