Apple представил новый iPhone 17e с «челкой» и новый iPad Air с 12 Гб оперативной памяти!

В начале марта компания Apple планирует представить сразу несколько новых устройств. Вместо привычного формата единой презентации компания в этот раз решила представлять по девайсу в день (этот формат описывается как «трехдневный шквал анонсов»). В понедельник, 2 марта, публике показали, однако, сразу два устройства. Это новый бюджетный iPhone 17e и обновление iPad Air.
iPhone 17e с «челкой» и A19
Новый бюджетный iPhone получил чипсет последнего поколения A19 (как на iPhone 17). Он, по заверениям производителя, должен «обеспечивать исключительную производительность для всех задач пользователя». Также на устройстве установлен новый мобильный модем C1X, призванный значительно ускорить обмен данными.
Также в Купертино обещают, что батарея позволит устройству работать «в течение всего дня». При этом быстрая зарядка позволяет достигнуть 50% всего за 30 минут (если использовать провод).
iPhone 17e уже традиционно получил одну камеру — Fusion 48MP. «Пользователи могут делать четкие снимки с разрешением до 48 мегапикселей или по умолчанию снимать с разрешением в 24 мегапикселя для невероятного качества изображения при размере файла, идеально подходящего для хранения и обмена», — отмечают в релизе компании. Также говорится, что с помощью устройства можно снимать видео в формате 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду.
Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черном, белом и розовом. При этом новинка не получила Dynamic Island — сверху все так же видна «челка» для динамика и фронтальной камеры. «Приятным нововведением стала поддержка аксессуаров MagSafe. Она отсутствовала в iPhone 16e», — пишут в Hi-Tech Mail.ru.
Цена стартует от 599 долларов — это около 46,5 тысячи рублей по курсу на 2 марта 2026 года.
iPad Air на M4
Второй новинкой стал новый планшет iPad Air. Главным изменением по сравнению с предыдущей моделью стал процессор М4. Утверждается, что скорость работы устройства на 30% выше, чем у моделей с чипом М3 и в 2,5 раза выше, чем у устройств с М1.
Планшет получил 12 Гб оперативной памяти (у предыдущей модели было в полтора раза меньше, 8 Гб). Также устройство оборудовано тем же самым модемом C1X.
Устройство получит четыре цвета: Space Grey, Blue, Purple и Starlight. Цена стартует от 599 долларов за модель 11”. Максимальная комплектация с дисплеем в 13” будет стоить уже 1449 долларов — больше 112 тысяч рублей.
