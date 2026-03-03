Apple представила новые MacBook Pro и MacBook Air — пользователям обещают серьезную прибавку в скорости работы

В начале марта компания из Купертино представляет потенциальным покупателям свои новинки. Накануне, 2 марта, был презентован бюджетный iPhone 17e, теперь подошла очередь MacBook Pro и MacBook Air передовыми чипами семейства М5. Как утверждают в Apple флагманская модель прибавит в скорости от 2 до 4 раз по сравнению с предыдущим поколением. Рассказываем самое важное.
MacBook Air — с удвоенным объемом памяти!
В этом году компания Apple отказалась от большой мартовской презентации, заменив ее «трехдневным шквалом анонсов». На второй его день публике представили очередное поколение своих ноутбуков.
Так, компания показала обновленный MacBook Air, в сердце которого находится чим М5. Новый процессор, по словам производителя является «прорывом, обеспечивающим феноменальную производительность». Если перейти к цифрам, то в Apple обещают, что новинка будет работать в 4 раза быстрее, чем предыдущая модель на М4 и почти в 10 раз быстрее, чем компьютеры на М1. Правда, есть нюанс — речь только о запросах ИИ, относительно остальных задач в релизе ничего конкретного не говорится.
Кроме того, пользователям обещают до 18 часов работы на одном заряде (и наполнение аккумулятора до половины всего за полчаса подключения к розетке). Объем памяти начинается от 512 Гб.
В остальном вес новых компьютеров — менее полутора килограммов. Толщина в сложенном виде — примерно 1,2 см. имеются варианты с 13”- и 15”-экраном. Цветовые решения: небесно-голубой, серебристо-серый, «звездный свет» (что-то среднее между золотистым и песочным металликом) и черный.
За все это нужно будет заплатить в США от 1099 долларов (более 85 тысяч рублей по курсу на начало марта 2026 года).
MacBook Pro также с новыми M5!
Также компания из Купертино показала новое поколение своей флагманской модели — MacBook Pro. Эти ноутбуки получили чипы М5, М5 Pro и M5 Max. Комплектация с базовым чипом доступна только во варианте с 14”-дисплеем. Компьютеры с М5 Pro и M5 Max могут иметь как 14”- так и 16”-дисплей.
По словам производителей, преимущество в скорости по сравнению с компьютерами на М1 — от шести (для М5) до восьми (для М5 Max) раз.
В остальном — время работы от батареи до 24 часов. Также компьютер оборудован дисплеем Liquid Retina XDR с пиковой яркостью HDR 1600 нит. Цвета — серебристый и черный.
Базовая модель стартует от 1699 долларов (более 132 тысяч рублей).
Новые Studio Display и Studio Display XDR
Наконец, в довершение всего во вторник Apple представила свои фирменные мониторы Studio Display и Studio Display XDR.
В базе новый экран получил 27 дюймов и поддержку разрешения 5К. Яркость дисплея — 600 нит. Для звонков и видеоконференций монитор оборудован 12 Мп-камерой. Цена вопроса — 1599 долларов (почти 125 тысяч рублей).
Продвинутая версия имеет такую же диагональ, однако яркость уже до 2000 нит. Частота обновлений 120 Гц. Стоимость соответствующая — 3299 долларов (более 250 тысяч рублей).
