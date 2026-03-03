Apple представила новые MacBook Pro и MacBook Air — пользователям обещают серьезную прибавку в скорости работы

В этом году компания Apple отказалась от большой мартовской презентации, заменив ее «трехдневным шквалом анонсов». На второй его день публике представили очередное поколение своих ноутбуков.

Так, компания показала обновленный MacBook Air, в сердце которого находится чим М5. Новый процессор, по словам производителя является «прорывом, обеспечивающим феноменальную производительность». Если перейти к цифрам, то в Apple обещают, что новинка будет работать в 4 раза быстрее, чем предыдущая модель на М4 и почти в 10 раз быстрее, чем компьютеры на М1. Правда, есть нюанс — речь только о запросах ИИ, относительно остальных задач в релизе ничего конкретного не говорится.

Кроме того, пользователям обещают до 18 часов работы на одном заряде (и наполнение аккумулятора до половины всего за полчаса подключения к розетке). Объем памяти начинается от 512 Гб.

В остальном вес новых компьютеров — менее полутора килограммов. Толщина в сложенном виде — примерно 1,2 см. имеются варианты с 13”- и 15”-экраном. Цветовые решения: небесно-голубой, серебристо-серый, «звездный свет» (что-то среднее между золотистым и песочным металликом) и черный.

За все это нужно будет заплатить в США от 1099 долларов (более 85 тысяч рублей по курсу на начало марта 2026 года).