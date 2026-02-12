Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

СМИ: Apple массово блокирует аккаунты российских пользователей

Компания Apple «массово блокирует» аккаунты россиян, об этом с утра сообщили российские СМИ и профильные телеграм-каналы. Согласно этим сообщениям, у пользователей, столкнувшихся с проблемой, «отрубаются покупки в App Store, не продлеваются подписки на Apple Music и iCloud+».

DenPhotos / Shutterstock

Как пишет Mash, проблемы коснулись тех пользователей, чьи имя и фамилия совпадают с россиянами, попавшими в различные санкционные списки. В них «числится ~9 тысяч россиян, если среди них есть ваш тезка-однофамилец — существует риск лишиться доступа», — утверждают журналисты издания. 

Отмечается, что пользователи, столкнувшиеся с ограничениями, получили требование прислать фотографию паспорта. «У некоторых уже заморозили аккаунты с десятилетней историей и архивами в iCloud. К 12 февраля жалоб стало ещё больше, официальных комментариев от Apple нет», — добавляют в Mash. 

Аналогичное сообщение, правда без упоминания санкционных списков, появилось и в профильном канале о гаджетах из Купертино Apple Media. 

«Apple массово блокирует аккаунты обычных людей в России без объяснения причин и требует фото паспорта — блокировка приводит к тому, что не проходят покупки в App Store, не продлеваются подписки из-за невозможности списания средств и в целом не работают любые платежи, связанные с аккаунтом Apple», — говорится в канале.

Пользователь Apple

Цитата по телеграм-каналу Baza:

«Apple не может обрабатывать покупки, потому что мои данные потенциально совпадают с данными человека из санкционного списка. Не совпадают, а именно "потенциально". То есть никаких доказательств нет, но проблемы уже есть».

