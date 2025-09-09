В ходе своей традиционной презентации компания Apple представила обновление своих самых важных носимых устройств: iPhone, Apple Watch и Air Pods Pro. Рассказываем обо всех новинках подробнее.
AirPods Pro с функцией переводчика-синхрониста
Первой новинкой стали новые наушники AirPods Pro 3. Новинка, как обещает производитель, позволяет пользователю «слышать каждый инструмент» при прослушивании музыки.
Компания из Купертино обещает «лучшее активное шумоподавление» в мире. Говорится о том, что новая гарнитура подавляет посторонние звуки в 2 раза лучше, чем второе поколение и в 4, чем оригинальные Air Pods Pro.
Но самая главная новинка: возможность получения синхронного перевода при очном разговоре. При использовании гарнитуры вы пользователь получает звуковой перевод и может выводить перевод своих слов на экран смартфона. При использовании гарнитуры обоими собеседниками: каждый может получать устную версию слов собеседника на удобном ему языке.
Apple Watch c 5G и баллами сна
Следующей представленной новинкой стало новое поколение часов Apple Watch. Теперь гаджет поддерживает 5G. По словам производителя, это стало серьезным изменением в самой архитектуре умных часов, правда в ходе презентации не рассказали, как именно это повлияет на пользовательский опыт.
Покупателям на выбор предлагаются алюминиевый или титановый корпус и экран, поверхность которого в два раза лучше защищена от царапин.
Также в Купертино представили модель Ultra. Она может похвастаться новым дисплеем, который производитель заявляет, как самый большой в истории Apple Watch.
Новый аккумулятор позволяет часам работать до 48 часов от одного заряда.
Новый iPhone 17 с чипом A19
Главным событием вечера стала презентация новой линейки смартфонов из Купертино. iPhone 17 получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма.
Частота обновления экрана повысилась до 120 герц, яркость до 3000 нит. Также новинка получила в 3 раза лучшую защиту от царапин.
Также смартфон может похвастаться двумя задними камерами: основной датчик в 48 мегапикселей, и телевик в 12 мегапикселей.
Самый тонкий iPhone в истории
Далее компания представила долгожданную новинку: ультратонкий iPhone 17 Air, который стал самой тонкой моделью смартфона из Купертино в истории. Его толщина всего 5,6 мм.
При этом, настаивает производитель, внутри новинки «самый мощный центральный процессор» для смартфонов на сегодняшний день.
Самый мощный iPhone в истории
Наконец, ближе к концу презентации, Apple представил флагманскую модель iPhine 17 Pro с алюминиевым корпусом. Его в ходе презентации назвали самым мощным смартфоном из Купертино в истории.
Новинка будет поставляться в трех цветах: белом, оранжевом и темно-синем. От царапин корпус защищен специальным керамическим покрытием, который обещает в три раза лучшую защиту от царапин.
Впервые новинка имеет три задние камеры разрешением 48 мегапикселей.
Материал дополняется...
Комментарии (0)