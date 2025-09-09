Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Гаджеты
Гаджеты

Поделиться:

Самый тонкий iPhone в истории, Apple Watch с самым большим экраном и AirPods Pro с функцией переводчика — новинки Apple

В ходе своей традиционной презентации компания Apple представила обновление своих самых важных носимых устройств: iPhone, Apple Watch и Air Pods Pro. Рассказываем обо всех новинках подробнее. 

Скрин с сайта YouTube.com

AirPods Pro с функцией переводчика-синхрониста

Первой новинкой стали новые наушники AirPods Pro 3. Новинка, как обещает производитель, позволяет пользователю «слышать каждый инструмент» при прослушивании музыки. 

Компания из Купертино обещает «лучшее активное шумоподавление» в мире. Говорится о том, что новая гарнитура подавляет посторонние звуки в 2 раза лучше, чем второе поколение и в 4, чем оригинальные Air Pods Pro. 

Но самая главная новинка: возможность получения синхронного перевода при очном разговоре. При использовании гарнитуры вы пользователь получает звуковой перевод и может выводить перевод своих слов на экран смартфона. При использовании гарнитуры обоими собеседниками: каждый может получать устную версию слов собеседника на удобном ему языке. 

Скрин с сайта YouTube.com
Скрин с сайта YouTube.com

Apple Watch c 5G и баллами сна

Следующей представленной новинкой стало новое поколение часов Apple Watch. Теперь гаджет поддерживает 5G. По словам производителя, это стало серьезным изменением в самой архитектуре умных часов, правда в ходе презентации не рассказали, как именно это повлияет на пользовательский опыт. 

Покупателям на выбор предлагаются алюминиевый или титановый корпус и экран, поверхность которого в два раза лучше защищена от царапин. 

Скрин с сайта YouTube.com

Также в Купертино представили модель Ultra. Она может похвастаться новым дисплеем, который производитель заявляет, как самый большой в истории Apple Watch.

Новый аккумулятор позволяет часам работать до 48 часов от одного заряда. 

Скрин с сайта YouTube.com

Новый iPhone 17 с чипом A19

Главным событием вечера стала презентация новой линейки смартфонов из Купертино. iPhone 17 получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма. 

Частота обновления экрана повысилась до 120 герц, яркость до 3000 нит. Также новинка получила в 3 раза лучшую защиту от царапин.

Также смартфон может похвастаться двумя задними камерами: основной датчик в 48 мегапикселей, и телевик в 12 мегапикселей. 

Скрин с сайта YouTube.com

Самый тонкий iPhone в истории

Далее компания представила долгожданную новинку: ультратонкий iPhone 17 Air, который стал самой тонкой моделью смартфона из Купертино в истории. Его толщина всего 5,6 мм. 

При этом, настаивает производитель, внутри новинки «самый мощный центральный процессор» для смартфонов на сегодняшний день.

Скрин с сайта YouTube.com
Скрин с сайта YouTube.com

Самый мощный iPhone в истории

Наконец, ближе к концу презентации, Apple представил флагманскую модель iPhine 17 Pro с алюминиевым корпусом. Его в ходе презентации назвали самым мощным смартфоном из Купертино в истории.

Новинка будет поставляться в трех цветах: белом, оранжевом и темно-синем. От царапин корпус защищен специальным керамическим покрытием, который обещает в три раза лучшую защиту от царапин.

Впервые новинка имеет три задние камеры разрешением 48 мегапикселей.

Материал дополняется...

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: