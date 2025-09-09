AirPods Pro с функцией переводчика-синхрониста

Первой новинкой стали новые наушники AirPods Pro 3. Новинка, как обещает производитель, позволяет пользователю «слышать каждый инструмент» при прослушивании музыки.

Компания из Купертино обещает «лучшее активное шумоподавление» в мире. Говорится о том, что новая гарнитура подавляет посторонние звуки в 2 раза лучше, чем второе поколение и в 4, чем оригинальные Air Pods Pro.

Но самая главная новинка: возможность получения синхронного перевода при очном разговоре. При использовании гарнитуры вы пользователь получает звуковой перевод и может выводить перевод своих слов на экран смартфона. При использовании гарнитуры обоими собеседниками: каждый может получать устную версию слов собеседника на удобном ему языке.