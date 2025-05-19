Роботов-курьеров хотят сделать участниками дорожного движения

С таким проектом экспериментального правового режима (ЭПР) выступил «Яндекс» к Минэкономики. Если тесты пройдут успешно, то проект приведет к появлению роботов на дорогах 20 субъектов РФ, включая Петербург.

Также предлагают прописать правила при возможных ДТП с участием роверов-доставщиков. Компания предлагает контролировать нарушения введением обязательных номеров, QR-кодов на борту, лидарами (для сканирования окружающего пространства на расстоянии не менее 30 м), а также фарами, красным фонарем и светоотражателями, а также ввести правила оформления происшествий со страхованием на 500 тысяч рублей. В случае, если во время тестирования произойдет тяжелое ДТП, проект приостановят, пишет «КоммерсантЪ».

Кроме того, прописывают правила поведения роботов: на перекрестках устройства будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Стоять роверам разрешат на тротуарах, в пешеходных зонах, в Москве — около «специальных конструкций» и местах, обозначенных разметкой для стоянки велосипедов или электросамокатов.

Помимо этого, будет действовать максимальная скорость для роверов в 25 км/ч, при движении по тротуару — 10 км/ч, при пересечении пешеходного перехода — 6 км/ч.

Еще их планируемых изменениях в работе роботов-доставщиков будет протокол при аварии: «Яндекс» обязуется передавать информацию через систему 112 и отправлять представителя компании на место происшествия в течение двух часов.

Сейчас юридический статус роботов-доставщиков не урегулирован. Для них введут отдельные ПДД: они станут новыми участниками движения c «автоматизированной системой управления», при этом транспортным средством считаться не будут.