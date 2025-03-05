Apple представила MacBook Air на M4 в совершенно новом цвете — небесно-голубом

Напомним, ранее Apple представила новый планшет iPad Air. В компании заявили, что обновленный гаджет почти в 2 раза быстрее, чем iPad Air с M1, 1 и в 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic. Планшет поступит в продажу с 12 марта и будет доступен в двух размерах (11 и 13 дюймов), четырех разных цветах и с разным объемом памяти.