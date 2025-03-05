Apple представила MacBook Air на M4 в совершенно новом цвете — небесно-голубом

Рассказываем о новинке, которая теперь стоит еще дешевле.
MacBook Air на M4 в небесно-голубом цвете еще более производительный (в 23 раза быстрее маков на Intel!) и работает 18 часов в автономном режиме, а также имеет 12-мегапиксельную камеру Center Stage, 16 ГБ стартовой объединенной памяти и расширенную поддержку внешних дисплеев.
Но главное отличие — более низкая стартовая цена: 999 долларов, что на на 100 долларов меньше, чем раньше. Новые 13 и 15-дюймовые MacBook Air уже можно предзаказать, а их продажа начнется в среду, 12 марта.
Напомним, ранее Apple представила новый планшет iPad Air. В компании заявили, что обновленный гаджет почти в 2 раза быстрее, чем iPad Air с M1, 1 и в 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic. Планшет поступит в продажу с 12 марта и будет доступен в двух размерах (11 и 13 дюймов), четырех разных цветах и с разным объемом памяти.
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