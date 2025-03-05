Процессор M3, поддержка Apple Intelligence и новая клавиатура: Apple представила новый планшет iPad Air

iPad Air с 8-ядерным процессором M3 предлагает на 35% быстрее справляется с многопоточными рабочими процессами, чем iPad Air с M1. M3 оснащен 9-ядерным графическим процессором, который на 40% быстрее обрабатывает графику по сравнению с M1.

M3 также впервые в iPad Air использует передовую графическую архитектуру Apple с поддержкой динамического кэширования, а также аппаратного ускорения затенения сеток и трассировки лучей. По итогу получается 4-кратное повышение производительности, более точное освещение деталей, отражения и тени.

«Сегодня компания Apple также обновила iPad, удвоив объем встроенной памяти и установив чип A16. Он обеспечивает более высокую производительность для повседневных задач и работы в iPadOS, при этом обеспечивая работу без подзарядки в течение всего дня. По сравнению с предыдущим поколением обновленный iPad с A16 работает почти на 30% быстрее. На самом деле, по сравнению с iPad с процессором A13 Bionic, пользователи заметят до 50-процентное улучшение общей производительности, 5 а A16 делает обновленный iPad в 6 раз быстрее, чем самый продаваемый планшет на Android», — добавили в компании.

В новом гаджете на iPadOS 18 есть поддержка Apple Intelligence. Также в нем усовершенствовали камеры, беспроводное подключение 5G и сделали совместимость с Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). Кроме этого, клавиатура для iPad получила увеличенный трекпад и новый ряд из 14 клавиш.

Новый iPad Air доступен для предзаказа уже с 4 марта в 29 странах и регионах, включая США. В продажу поступит с 12 марта. 11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Air с процессором M3 будут доступны в синем, фиолетовом, звездном и космическом сером цветах с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цена за 11-дюймовый стартует от 599 долларов, 13-дймовый — от 799 долларов.