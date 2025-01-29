К уборке петербургских улиц привлекут роботов-дворников

«Все, что касается техники, все жилищные агентства во всех районах ей обеспечены. Это и, безусловно, тракторы "Беларус", это и погрузчики, и петербургские "Митраксы". Тестируем электрокары, чтобы проверить их работу в регионе. Их преимущество в том, что они тихие. За электрокарами в данном конкретном случае будущее. Если они хорошо себя покажут в этом году, будем думать с производителем о закупках. Если есть нюансы, давайте с производителем их устраним. Тестовая эксплуатация началась недавно, мы не знаем, как такая техника будет вести себя при минусовых температурах», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Чиновник также добавил, что при нынешней погоде и близких к нулю температурных показателях, электрокары смогли проработать восемь часов. Сейчас в городе тестируют две такие машины:

Сейчас в распоряжении города две такие машины: одна работает на внутриквартальных территориях, другая на улично-дорожной сети в Центральном районе города. Однако пока остро стоит вопрос инфраструктуры, а именно — о зарядных станциях.

О том, что беспилотные аппараты для уборки территорий будут впервые тестировать в зимний период, стало известно в октябре 2024 года. До этого роботов-уборщиков обкатывали летом, и они показали хороший результат.