Новые флагманские смартфоны Galaxy S25 с ИИ-кнопкой и намек на конкурента Vision Pro — новости январской презентации Samsung

Samsung Galaxy — теперь с ИИ кнопкой

Главной героиней январской презентации Samsung предсказуемо стала новая линейка флагманских смартфонов компании — Galaxy S25. В ходе мероприятия зрители смогли увидеть все три гаджета серии (S25, S25+ и S25 Ultra). Новинки получили минималистичный дизайн, со скругленными углами (особенно они заметны на моделях S25 и S25+). Корпус версии Ultra опоясывает титановая рамка. Все новинки получили дисплеи нового поколения. У S25 и S25 экраны сохранили диагонали от прошлого поколения (6,2 и 6,7 дюймов соответственно), а вот S25 Ultra получил чуть более широкий дисплей — 6,9 дюйма (против 6,8 раньше).

«Мотором» под капотом новых Galaxy стал чип чипсет Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий, как утверждает производитель, увеличение производительности вплоть до 5 раз. Вслед за Apple, Samsung отдельно остановился на возможностях для мобильного геймига, пообещав любителям игр новый опыт. За то, чтобы этот опыт был приятным отвечает не только электронная начинка, но и новая система теплоотведения. В компании заявляют, что благодаря ей смартфон останется холодным, даже при высоких нагрузках.

На задней панели S25 и S25+ расположены по три камеры: 50 Мп основная, 12 Мп широкоугольная и телевик на 10 Мп. Версия Ultra может похвастаться основным фотодатчиком в 200 Мп, двумя телевиками на 50 и 10 Мп соответственно и ультраширокоугольной камерой с разрешением в 50 Мп.

Впрочем, электронной «начинке» производитель уделил минимум внимания. Большая часть презентации была посвящена возможностям искусственного интеллекта. Представляя новый Galaxy S25, представители компании прямо называли его «первым ИИ-фоном», пообещав «сдвиг парадигмы» в этом направлении. За включение голосового помощника отвечает специальная ИИ-кнопка сбоку устройства (эта инновация также заставляет вспомнить фотокнопку на последних iPhone).