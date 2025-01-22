Новые флагманские смартфоны Galaxy S25 с ИИ-кнопкой и намек на конкурента Vision Pro — новости январской презентации Samsung

Традиционно в начале года компания Samsung проводит большую презентацию, на которой рассказывает о своих флагманских смартфонах и анонсирует новые продукты, выход которых должен состояться в обозримом будущем. Этот год не стал исключением: в ходе Galaxy Unpacked January 2025 корейский технологический гигант представил новое поколение своих смартфонов Galaxy S25, рассказал о «сдвиге парадигмы» в использовании ИИ на мобильных устройствах и, кажется, намекнул на возможное появление конкурента для Vision Pro от Apple. Рассказываем по порядку!
Samsung Galaxy — теперь с ИИ кнопкой
Главной героиней январской презентации Samsung предсказуемо стала новая линейка флагманских смартфонов компании — Galaxy S25. В ходе мероприятия зрители смогли увидеть все три гаджета серии (S25, S25+ и S25 Ultra). Новинки получили минималистичный дизайн, со скругленными углами (особенно они заметны на моделях S25 и S25+). Корпус версии Ultra опоясывает титановая рамка. Все новинки получили дисплеи нового поколения. У S25 и S25 экраны сохранили диагонали от прошлого поколения (6,2 и 6,7 дюймов соответственно), а вот S25 Ultra получил чуть более широкий дисплей — 6,9 дюйма (против 6,8 раньше).
«Мотором» под капотом новых Galaxy стал чип чипсет Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий, как утверждает производитель, увеличение производительности вплоть до 5 раз. Вслед за Apple, Samsung отдельно остановился на возможностях для мобильного геймига, пообещав любителям игр новый опыт. За то, чтобы этот опыт был приятным отвечает не только электронная начинка, но и новая система теплоотведения. В компании заявляют, что благодаря ей смартфон останется холодным, даже при высоких нагрузках.
На задней панели S25 и S25+ расположены по три камеры: 50 Мп основная, 12 Мп широкоугольная и телевик на 10 Мп. Версия Ultra может похвастаться основным фотодатчиком в 200 Мп, двумя телевиками на 50 и 10 Мп соответственно и ультраширокоугольной камерой с разрешением в 50 Мп.
Впрочем, электронной «начинке» производитель уделил минимум внимания. Большая часть презентации была посвящена возможностям искусственного интеллекта. Представляя новый Galaxy S25, представители компании прямо называли его «первым ИИ-фоном», пообещав «сдвиг парадигмы» в этом направлении. За включение голосового помощника отвечает специальная ИИ-кнопка сбоку устройства (эта инновация также заставляет вспомнить фотокнопку на последних iPhone).
ИИ в смартфонах Galaxy с голосовым поиском и умением «открывать» глаза на фотографиях
Большая часть времени Galaxy Unpacked January 2025 была посвящена возможностям ИИ-асистента, который, собственно, и включается при помощи новой кнопки. К примеру, Google и Samsung расширили возможности функции Circle to Search. Теперь она позволяет не только обвести какой-то предмет на фото и автоматически запустить поиск информации о нем в интернете. Помимо этого ИИ в Galaxy S25 умеет автоматически распознавать на фото текст (в том числе телефонные номера и адреса электронной почты) и определять мелодию, звучающую на видео (без использования Shazam или аналогичного приложения).
ИИ-помощник на основе Google Gemini умеет работать с PDF-файлами, фото и видео. К примеру, в него можно загрузить снимок и попросить советов о том, как можно сделать его более эффектным. Кроме того, производитель оснастил персонального ассистента голосовым поиском (он позволяет, скажем, попросить телефон найти видео с прошлогоднего дня рождени пользователя или последнюю версию отчета). «Теперь вы сможете говорить со смартфоном как с человеком», — обещают в компании.
Наконец, ИИ активно задействован в обработке фотографий и видео. Так, он умеет «открывать» глаза человеку, который моргнул во время сьемки. Кроме того, на видео можно убрать или ослабить фоновые шумы. Наконец, искусственный интеллект помогает улучшить качество воспроизводимого изображения (как уверяет производитель четкость и разрешение визуального контента можно поднять до 40%).
Стоить S25 со всеми этими функциями будет от 799 долларов, S25+ будет продаваться по цене от 999 долларов, а стоимость S25 Ultra стартует от 1299 долларов. Известны также цены на российском рынке: МТС анонсировал стоимость новинок от от 99 990 до 209 990 рублей. Предзаказ можно оформить, начиная с 22 января.
Анонс нового ультратонкого смартфона и возможные намеки на конкурента Vision Pro
Впрочем, на представлении флагманских смартфонов Samsung по традиции не ограничился. Если в прошлом году на январской презентации он показал тизер «умного» кольца Galaxy Ring, выпущенного уже летом, то сейчас корейский гигант показал аналогичный анонс тонкого смартфона Galaxy S25 Edge. Никаких подробностей (в том числе деталей дизайна) пока неизвестно.
Как пишет издание Rozetked, новинка может быть официально представлена весной этого года и станет прямым конкурентом iPhone 17 Air.
Но на этом еще не все, в ходе презентации во время расказа о возможностях Galaxy S25 во взаимодействии с другими устройствами, на экране несколько раз появлялись изображения «умных» очков и устройства, очень похожего на Apple Vision Pro (кстати утечки, говорившие о появлении такого устройства от Samsung были и раньше), однако ничего больше о нем сказано не было. Представители компании рекомендовали следить за новостями и дальнейшими презентациями компании.
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