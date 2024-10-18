Роботы уборщики будут спасать улицы Петербурга от снега зимой

Тестирование роботов планируют провести в петербургских садах и скверах, рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин. Если они покажут высокий результат, то будут рассматривать инициативу, чтобы использовать роботов круглый год в Петербурге.

«Могу сказать, что летом они показали себя неплохо. Мы договорились, что посмотрим, как они работают зимой. Этой зимой тоже будет такая тестовая эксплуатация этих беспилотников», — сообщил Разумишкин.

Первый робот-уборщика по имени «Пиксель» от московской компании «Автономика» протестировали в августе 2024 года, пишут «Ведомости». Устройство умеет подметать тротуары, проводить влажную уборку и сгребать снег. Он автоматически остановится, если к нему будет приближаться человек или животное. Управлять им можно дистанционно с помощью джойстика, а зарядки хватит на 16 часов беспрерывной работы.