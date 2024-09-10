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Sony анонсировала PlayStation 5 Pro

Техническую презентацию провел ведущий дизайнер PlayStation Марк Черни. Он рассказал, что новая приставка будет на 45% мощнее предыдущей консоли. 

Oleksandr Blishch / Shutterstock

«За последние четыре года, прошедшие с момента выхода PS5, мы упорно работали над тем, чтобы постоянно совершенствовать консоль и создавать отличные игры, которых ждут от нас игроки. PlayStation 5 Pro в семействе PlayStation — наше самое передовое и инновационное консольное оборудование на сегодняшний день», — сказал глава PlayStation Хидеаки Нишино.

10 сентября Sony провела презентацию, в рамках которой представила PlayStation 5 Pro. Новая приставка по словам Марка Черни получила новый графический процессор, который на 45% ускоряет рендеринг игр, апскейл на базе ИИ, а также  ускоренную трассировку лучей. Черни также прокомментировал, что главная цель PS5 Pro — избавиться от необходимости в двух графических режимах. 

Главное в начинке — 2 ТБ встроенной SSD-памяти, отсутствие дисковода (его можно купить отдельно) и полная совместимость со всеми играми и аксессуарами, которые уже работают на PS5. 

Консоль поддерживает новую технологию повышения разрешения PlayStation Spectral Super Resolution. Она управляется ИИ и использует машинное обучение для обеспечения сверхчеткости изображения, добавляя «необычайное количество деталей».

В свободной продаже PlayStation 5 Pro появится с 7 ноября, предзаказы откроются 26 сентября. Стоимость консоли начинается от 699 долларов (около 64 тысяч рублей).

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