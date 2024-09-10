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Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов

Модернизация коснется технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов — они фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и «замедляют» те или иные ресурсы.

thinkhubstudio / Shutterstock

Как считают эксперты, опрошенные Forbes, в случае реализации проекта уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок в России повысится до 96%.

План по внедрению обновленных ТСПУ прописан в федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности», а необходимость изменений Роскомнадзор поясняет растущим объемом интернет-трафика, который нужно модернизировать. По мнению экспертов Forbes Роскомнадзор закупит новые серверы и ПО, которые повысят эффективность программной части ТСПУ.

Напоминаем, ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи в России с 1 ноября 2019 года согласно закону «о суверенном Рунете».

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