Сегодня, 9 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит осенняя презентация Apple. В числе новинок — новое, четвертое по счету поколение AirPods и обновленные AirPods Max. Рассказываем о них.
Четвертое поколение наушников AirPods получило персональное пространственное аудио и улучшенные микрофоны — в Apple обещают, что вашему собеседнику будет отчетливо слышно вас, даже если рядом рок-концерт. В числе других (действительно!) полезных функций — теперь с помощью AirPods можно провести тесты слуха.
В продажу с 20 сентября поступят две версии AirPods 4: с активным шумоподавлением (179 долларов) и без него (129 долларов).
Что касается AirPods Max 2, то новое поколение накладных наушников теперь в новых пастельных цветах и с Type-C. Они обойдутся в 550 долларов.
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