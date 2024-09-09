Четвертое поколение наушников AirPods получило персональное пространственное аудио и улучшенные микрофоны — в Apple обещают, что вашему собеседнику будет отчетливо слышно вас, даже если рядом рок-концерт. В числе других (действительно!) полезных функций — теперь с помощью AirPods можно провести тесты слуха.