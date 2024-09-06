Telegram сменил политику модерации приватных чатов после задержания Павла Дурова

Известно, что с сайта Telegram со страницы ответов на вопросы (FAQ) исчезла информация о защите частных чатов от модерации. Ранее доступ администраторов и модераторов контента мессенджера в приватные диалоги был запрещен. В предыдущей версии была иная формулировка: «Все чаты Telegram и групповые чаты являются частными для участников. Мы не обрабатываем запросы, связанные с ними».

Теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент для последующей проверки. В разделе FAQ появился адрес электронной почты, куда можно направлять запрос модераторам на удаление контента. Однако, публичный заявлений пока не поступало.

«Все приложения Telegram имеют кнопки „Сообщить“, с помощью которых вы можете обозначать незаконный контент для наших модераторов — всего несколькими прикосновениями. В Telegram для Android коснитесь сообщения и выберите в меню „Сообщить“. В iOS нажмите и удерживайте сообщение. В Telegram Desktop, Web или Telegram для macOS щелкните сообщение правой кнопкой мыши и выберите Сообщить. Затем выберите соответствующую причину», — написано в обновленном руководстве.

Ранее 6 сентября благодаря изданию Politico стало известно, что Павел Дуров отказался от консульской протекции от российской стороны и визита консула ОАЭ.