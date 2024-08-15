Apple собирается открыть доступ к чипу NFC для сторонних разработчиков

Об этом Apple сообщила в пресс-релизе 14 августа. Айти-гигант также предложил несколько сценариев, для которых можно использовать чип, в том числе банковские платежи, ключи от жилья и личного транспорта, транспортные карты. В будущем обещают добавить к этому перечню и удостоверение личности. Вначале доступ к NFC откроют в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США, но в будущем функция начнет действовать и в других странах. Будет ли работать функция на территории России заведомо неизвестно.

«Для того чтобы интегрировать это новое решение в свои приложения для iPhone, разработчикам потребуется заключить коммерческое соглашение с Apple, запросить право использования NFC и SE и оплатить соответствующие сборы», — добавляет Apple.

Стало известно, что пользователи смогут устанавливать стороннее приложение в качестве основного для бесконтактных платежей через приложение «Настройки» на своих iPhone.