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Apple собирается открыть доступ к чипу NFC для сторонних разработчиков

Компания официально объявила, что в новом релизе iOS 18.1 (который выйдет в октябре-ноябре этого года) сторонние разработчики смогут предлагать пользователям свои сервисы платежей, которые будут работать независимо от оригинальных Apple Pay‌ и Apple Wallet.

4045 / Shutterstock

Об этом Apple сообщила в пресс-релизе 14 августа. Айти-гигант также предложил несколько сценариев, для которых можно использовать чип, в том числе банковские платежи, ключи от жилья и личного транспорта, транспортные карты. В будущем обещают добавить к этому перечню и удостоверение личности. Вначале доступ к NFC откроют в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США, но в будущем функция начнет действовать и в других странах. Будет ли работать функция на территории России заведомо неизвестно.

«Для того чтобы интегрировать это новое решение в свои приложения для iPhone, разработчикам потребуется заключить коммерческое соглашение с Apple, запросить право использования NFC и SE и оплатить соответствующие сборы», — добавляет Apple.

Стало известно, что пользователи смогут устанавливать стороннее приложение в качестве основного для бесконтактных платежей через приложение «Настройки» на своих iPhone.

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