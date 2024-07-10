Долгожданные «умные» кольца, самые мощные смартфоны-раскладушки и собственная ИИ-экосистема — какие новинки показал Samsung

10 июля Samsung провел свою традиционную летнюю презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2024. На ней было представлено сразу пять новинок — два смартфона, часы, наушники и «умное» кольцо Galaxy Ring, которым производитель дразнил пользователей на протяжении долгих месяцев. Кроме того, корейская компания представила собственную ИИ-экосистему, которая стала ответом на недавно представленную Apple AI. Рассказываем самое интересное!
Galaxy Ring — «умное» кольцо в трех цветах
Первым событием Galaxy Unpacked 2024 стал долгожданный релиз Galaxy Ring. Корейская компания на протяжении двух презентаций анонсировала новый девайс, который, как обещалось, должен совершить революцию в мире гаджетов для слежения за своим здоровьем. Однако подробностей не было.
На июльской презентации Samsung наконец рассказал подробности. Корпус кольца выполнен из титана — на выбор будет предоставлено три цвета: серебристый, золотой и черный.
Galaxy Ring позиционируется как устройство для ношения 24/7, батареи должно хватить на неделю беспрерывной работы. Девайс сможет отслеживать: качество сна, дневную активность и основные показатели здоровья. Стоимость новинки будет стартовать от 399$.
Кольцо, кстати, уже получило положительный отзыв от обозревателей из The Verge. В частности авторы издания хвалят возможность сделать двойной сжимающий жест рукой, на которой надето кольцо, чтобы управлять камерой смартфона и будильником. «Успех Galaxy Ring зависит от двух вещей: [насколько] точным будет отслеживание [параметров организма] и [реальной] продолжительности автономной работы. Если компания сможет добиться [хороших результатов по этим направлениям], Samsung вполне может занять лидирующее положение в категории смарт-колец», — резюмирует The Verge.
Galaxy Watch Ultra — «умные» часы с «самой точной навигацией»
Вслед за Galaxy Ring пришел черед новых смарт-часов. Новое поколение Galaxy Watch Ultra будет работать на WearOS (что, по заявлению компании, позволит увеличить производительность в три раза). Также новинка получила уровень водонепроницаемости 10 АТМ, что должно защитить гаджет даже при падении человека в воду.
Из других особенностей — улучшенная GPS-навигация и AGE-индекс, то есть оценка метаболического здоровья и биологического старения, основанная на данных об активности пользователя. Цена на новинку стартует от 649$.
Также зрителям показан внешний облик Samsung Galaxy Watch 7, однако подробностей об их работе было рассказано немного. Как пишет IXBT.com, базовая версия часов будет доступна в двух размерах — 44 мм и 40 мм (против 47 мм у Galaxy Watch Ultra). Новинка будет стоить от 299$.
А вот новое поколение часов получило куда более сдержанные рецензии по итогам теста The Verge. «К концу моего практического знакомства ни Galaxy Watch 7, ни Ultra не поразили меня. В обоих случаях я не увидел ничего действительно нового», — констатировал автор издания, отметив при этом, что седьмое поколение часов от Samsung все же стало полноценным аналогом Apple Watch на Android.
Galaxy Z Fold 6 — самая тонкая раскладушка в серии
Вопреки традиционному порядку Samsung начал представлять новое поколение своих складных смартфонов с флагманской модели Galaxy Z Fold 6. Новинка получилась более легкой и тонкой, чем предыдущие поколения. Правда, прибавила в ширине по сравнению с пятой моделью.
Яркость экрана по сравнению с прошлой моделью увеличилась с 1750 до 2600 нит. При этом дисплей будет автоматически подстраиваться под уровень освещенности в комнате.
Также производитель заявляет рост производительности: нейронный процессор (NPU) прибавил 42% производительности по сравнению с прошлой моделью, графический — 19%, центральный — 18%. Цена на новинку стартует от 1899$.
Galaxy Z Flip 6 — относительно бюджетная раскладушка-переводчик
Куда больше внимания в ходе презентации представители Samsung уделили более бюджетной модели Galaxy Flip 6. И это неслучайно, как отмечает издание Rozetked, этот смартфон получил больше обновлений по сравнению с предыдущим поколением.
Так, Galaxy Flip получил «самый мощный» процессор в своей истории — им стал Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти увеличился в 1,5 раза — с 8 до 12 Гб. Увеличился и объем батареи — с 3700 до 4000 мАч. Но самое внушительное обновление получили камеры — основной датчик теперь имеет не 12 Мп, а 50 Мп! Все это в сочетании с ИИ-зумом, интеллектуальным захватом движений позволяет существенно повысить качество фото и видео.
Наконец, самое яркое — внешний дисплей. Он получил сразу несколько возможностей для кастомизации: к примеру, на него можно ставить свои обои (при этом они могут адаптироваться под сезон и время суток). Кроме того, с помощью новой функции перевода в реальном времени Galaxy Z Flip 6 может стать универсальным коммуникатором — если телефон открыть наполовину, то на внешнем дисплее будет переводиться речь владельца, на внутреннем — его собеседника. Цена на дейвайс стартует от 1099$.
Galaxy AI — корейский ответ на Apple AI
Помимо этого, пользователям также «мимоходом» представили беспроводные наушники Galaxy Buds 3 (в том числе версию pro) — пользователям обещано «умное шумоподавление» и еще более высокое качество звука. Девайс уже получил порцию критики за то, что слишком похожи по функционалу и дизайну на AirPods.
Однако главным событием вечера стало не представление техники, а демонстрация ИИ-экосистемы Galaxy AI, которая стала явным ответом на успех премьеры Apple AI, сумевшего поднять стоимость акций американской компании.
В целом возможности персонального ИИ от Samsung очень напоминают те, что были представлены Apple. Galaxy AI (во многом основанный на партнерстве с Google) способен анализировать контекст фото, видео и переписок. Он может составлять черновики электронных писем и генерировать изображения (в том числе по сделанному стилусом наброску!). ИИ интегрирован с картами (к примеру, чтобы показать все французские рестораны в округе) и умеет анализировать изображения (скажем, чтобы найти в онлайн-магазине темные очки с фотографии).
Кроме того, существенно расширены возможности перевода, к примеру, при использовании Galaxy Z Fold6 или Z Flip 6 с Galaxy Buds 3 пользователь может получить доступ к синхронному ИИ-переводу лекции или телефонного звонка. До конца года, обещают в Samsung, новая экосистема заработает на 200 млн устройств.
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