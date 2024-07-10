Долгожданные «умные» кольца, самые мощные смартфоны-раскладушки и собственная ИИ-экосистема — какие новинки показал Samsung

Galaxy Ring — «умное» кольцо в трех цветах

Первым событием Galaxy Unpacked 2024 стал долгожданный релиз Galaxy Ring. Корейская компания на протяжении двух презентаций анонсировала новый девайс, который, как обещалось, должен совершить революцию в мире гаджетов для слежения за своим здоровьем. Однако подробностей не было.

На июльской презентации Samsung наконец рассказал подробности. Корпус кольца выполнен из титана — на выбор будет предоставлено три цвета: серебристый, золотой и черный.

Galaxy Ring позиционируется как устройство для ношения 24/7, батареи должно хватить на неделю беспрерывной работы. Девайс сможет отслеживать: качество сна, дневную активность и основные показатели здоровья. Стоимость новинки будет стартовать от 399$.

Кольцо, кстати, уже получило положительный отзыв от обозревателей из The Verge. В частности авторы издания хвалят возможность сделать двойной сжимающий жест рукой, на которой надето кольцо, чтобы управлять камерой смартфона и будильником. «Успех Galaxy Ring зависит от двух вещей: [насколько] точным будет отслеживание [параметров организма] и [реальной] продолжительности автономной работы. Если компания сможет добиться [хороших результатов по этим направлениям], Samsung вполне может занять лидирующее положение в категории смарт-колец», — резюмирует The Verge.